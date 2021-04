Giustizia: Laboccetta, magistrati a convegno Pd Napoli, silenzio di Mattarella Ermini e Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sa che da tempo vado sollecitando il giudice Catello Maresca, ottimo magistrato Antimafia, che nella sua carriera ha raggiunto brillanti risultati nell'azione di contrasto verso le organizzazioni criminali, affinché sciolga la riserva su una ipotesi di sua candidatura come sindaco al Comune di Napoli. E mentre sembra, che finalmente il Dottor Maresca stia per effettuare il grande passo, che può piacere o meno, ecco che il PD napoletano organizza per domani 15 aprile una tavola rotonda che mi lascia perplesso per una straordinaria partecipazione”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, già componente la Commissione Bilaterale Antimafia nella sedicesima Legislatura. “L'incontro - prosegue - sarà introdotto dal giudice Paolo Mancuso, buon magistrato, anche se da sempre schierato politicamente. Moderato dalla brava Conchita Sannino di Repubblica, e come relatori, tra gli altri il grande giudice Franco Roberti e addirittura il procuratore nazionale antimafia, attualmente in carica, il dottor Federico Cafiero De Raho. Ho grande stima e rispetto di tutti i partecipanti alla tavola rotonda. Ma una domanda mi sorge legittima. Non hanno nulla da dire Csm, Anm, Ministro della giustizia? E' opportuno, normale che il vertice della Procura nazionale antimafia in carica faccia il relatore ad un incontro di partito? In questo caso il Pd”. (segue) (Ren)