Napoli: Lanzotti (FI), lascio coordinamento cittadino basta mediazioni con capicorrente (2)

- Lanzotti ha proseguito: "L'impegno per la realizzazione di una lista libera e non vincolata se non all'amore per Napoli è il motivo che mi impone una scelta di autonomia nell'interesse di una comunità umana e politica che da troppi anni viene vessata per modesti interessi particolari che nulla hanno a che fare con la politica che pratico e amo dai tempi del liceo e università". E dunque: "Da oggi sono ancora più libero di poter contribuire al fianco delle migliori energie della città alla realizzazione di una lista di ispirazione popolare, liberale e meridionalista. Da tesserato di Forza Italia e da capogruppo in consiglio comunale continuerò a sostenere il partito con spirito di servizio sulle vicende nazionali ribadendo la mia fiducia incondizionata a Silvio Berlusconi". Quindi Lanzotti ha concluso: "Sono oltre 300 gli attivisti di partito che hanno già deciso di andare avanti con me nel progetto civico e nelle prossime settimane lanceremo il simbolo e comunicheremo i primi nomi dei soggetti politici e della società civile che saranno candidati", e infine: "Ribadisco che non sarò candidato alla carica di consigliere comunale e che sosterrò con forza donne e uomini, giovani e meno giovani, con un mix di esperienza politica e mondo delle professioni, sperando di portare un contributo di esperienza e programmi sostenibili alla prossima amministrazione cittadina". (Ren)