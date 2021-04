Napoli: la Lega nomina i nuovi responsabili del partito ad Arzano e Melito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime amministrative la Lega ha nominato i nuovi responsabili nei comuni di Arzano e di Melito di Napoli. Domenico Abate e Pasquale Miele rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore (Arzano) e Giuseppe Chiantese (Melito). Il coordinatore provinciale Francesco Pinto ha affermato: "Vogliamo avere un ruolo da protagonisti nella prossima tornata delle elezioni amministrative in tutti i comuni al voto nella provincia di Napoli. Ho provveduto a nominare i nuovi vertici ad Arzano dove, oltre alla figura del coordinatore affidata a Domenico Abate, abbiamo nominato anche il vice coordinatore che sarà l'avv. Pasquale Miele. Il timone a Melito di Napoli invece è affidato a Giuseppe Chiantese. L'esperienza, la professionalità, la dedizione alle istanze dei territori sono e saranno sempre il motore della nostra azione politica. Lavoriamo pancia a terra per costruire la nuova classe dirigente in provincia di Napoli e per rappresentare in modo puntuale e credibile le ambizioni di sviluppo dei territori. La Lega c'è!". (Ren)