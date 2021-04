Campania: Ciarambino (M5s), sui vaccini De Luca passi dalla demagogia alla chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ora che De Luca passi dalla demagogia alla chiarezza. Non abbiamo ancora capito a cosa miri la strategia del governatore sulla campagna vaccinale, ma al momento l'unico risultato che ha ottenuto con le sue provocazioni è solo generare confusione in un momento in cui serve serenità e trasparenza". Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Le dosi vaccinali sono state distribuite in proporzione alle categorie da vaccinare e se la Campania ha avuto meno vaccini è solo perché è inferiore la consistenza degli over 80 e degli operatori sanitari. Se De Luca è in grado di dimostrare il contrario, sarò la prima a intraprendere la battaglia sulla fornitura vaccinale alla Campania. Per invertire la rotta e uscire dalla situazione critica in cui siamo, dobbiamo agire nella direzione esattamente contraria a quella annunciata dal governatore, rispettando il piano nazionale e dando priorità ai più anziani e ai più fragili". (segue) (Ren)