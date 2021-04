Recovery: Giannola (Svimez), parola d'ordine sia Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando parliamo del Piano nazionale di rinascita e resilienza (Pnrr) che il governo deve approntare, dovrebbe esserci una visione, una linea, che parta dalle parole d'ordine Mediterraneo, altrimenti sarà una specie di scatolone dove mettiamo tanti progetti uno vicino all'altro senza sapere esattamente cosa vogliamo fare, e ci troveremo dopo esattamente con i problemi di prima della pandemia". Lo ha detto il presidente Svimez Adriano Giannola, intervenendo all'incontro online dedicato al "pensiero meridiano" del sociologo barese scomparso di recente Franco Cassano organizzato da Aforisma School of Management nell'ambito dell'iniziativa "Pensare il contemporaneo". "Il momento della verità - ha aggiunto - lo vedremo quando il Pnrr sarà reso esplicito, allora capiremo. L'Europa o va verso il Mediterraneo o avrà grossi problemi, ma per farlo ci deve andare l'Italia, che è la punta di diamante dell'Europa nel Mediterraneo e in questo è fondamentale il Mezzogiorno". (Rin)