Ex Ilva: Fincantieri, ArcelorMittal Italia e Paul Wurth Italia per la riconversione tecnologica del sito di Taranto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riconversione green del sito di Taranto - ha dichiarato Thomas Hansmann, amministratore delegato di Paul Wurth Italia Spa - riveste un’importanza strategica tale da richiedere il concorso delle migliori risorse del Paese; il successo di un’operazione di questa importanza passa necessariamente attraverso la collaborazione fra aziende, che all’interno del proprio campo di lavoro, rappresentino l’eccellenza. Si sta giocando una partita fondamentale per consentire all’Italia di continuare a rivestire un ruolo cardine nella produzione di acciaio di alta qualità in Europa. Come Paul Wurth Italia, degna erede di Italimpianti che tanto ha contribuito negli anni passati allo sviluppo economico del Paese, siamo orgogliosi di portare avanti quella tradizione di supporto al cliente che storicamente ci contraddistingue”. Lucia Morselli, Amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, ha sottolineato che “dobbiamo essere in grado di migliorare le nostre imprese, farle essere campioni di sostenibilità, capitalizzare su questi processi, su queste tecnologie e avremo così un driver di sviluppo per il paese con un potenziale di esportazione di tecnologia straordinario, essendo la domanda di queste competenze in continua crescita in Europa e nel mondo”. (segue) (Com)