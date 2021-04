Giustizia: Laboccetta, magistrati a convegno Pd Napoli, silenzio di Mattarella Ermini e Anm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “So bene - aggiunge Laboccetta - che ai magistrati piace far domande, rientra nel proprio lavoro. E non amano dar risposte, se non nell'ambito ristretto dell'ordine giudiziario. Mi consentirà il giudice Cafiero de Raho, ripeto ottimo magistrato, da semplice cittadino di fare una domanda. Egregio signor procuratore antimafia se Berlusconi, Salvini e la Meloni, l'avessero invitata ad una convention con bene in mostra i simboli di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia Ella avrebbe partecipato? Avrebbe accettato l'invito vi fosse stato un moderatore come Sallusti, Feltri, Senaldi, Belpietro, Bechis, Minzolini, Porro o Gennaro Sangiuliano? Mi perdoni Signor Procuratore Nazionale Antimafia. Non consideri la mia domanda come una offesa, me ne guarderei bene, ho troppo rispetto per l'istituzione alla quale Lei appartiene, e per la Sua persona, ma gentilmente attendo, e credo a buon diritto una garbata risposta. Al convegno del Pd manca solo il dottor Nicola Gratteri per fare tombola. Mi auguro infine che nel Parlamento qualche mio ex collega trovi il coraggio di presentare sulla questione un atto di sindacato ispettivo, qualora tutto il tema da me sollevato dovesse rimanere nel silenzio. Ed inoltre, ultima curiosità, ma l'ottimo dottor Federico Cafiero de Raho, parteciperebbe ad una tavola rotonda promossa dai quotidiani il Riformista e il Dubbio allargata ai radicali italiani? Basta con le domande. Ho osato già troppo. Ciò che sicuramente lascia perplessi e’ il silenzio disarmante del presidente e del vicepresidente del Csm, Mattarella ed Ermini ed ancora più tombale è l’assenza di qualsivoglia raccomandazione alla indipendenza della magistratura da parte del Presidente della Repubblica. Cui prodest?". (Ren)