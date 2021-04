Napoli: de Magistris a Calata San Marco, città non dimentica vittime del terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha partecipato stamani alla cerimonia in memoria delle vittime dell'attentato terroristico del 14 aprile 1988 davanti all'Uso club- circolo militare statunitense - in via Calata San Marco. A margine dell'evento il primo cittadino ha dichiarato: "Napoli oggi ricorda formalmente, simbolicamente e istituzionalmente, perché non ha mai dimenticato. Una bella iniziativa del Comune di Napoli, della Prefettura, della Procura della Repubblica e del Consolato degli Stati Uniti. E' importante non dimenticare sia le vittime di Calata san Marco, che ogni vittima del terrorismo. Napoli è una città che ha memoria e non dimentica, e oggi è una giornata importante di ricordo istituzionale". (Ren)