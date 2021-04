Covid: Miceli (Pd), Musumeci commissario è un pericolo per i siciliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, presidente dell'Anci Sicilia, "certificano l'emergenza nell'emergenza. L'emergenza e la disorganizzazione burocratica dentro la crisi pandemica. Sono la cartina al tornasole del fallimento della gestione commissariale della sanità da parte del presidente Musumeci. Ogni giorno che passa con Musumeci commissario è un danno, un pericolo per i cittadini siciliani". Lo afferma in una nota il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli, commentando le dichiarazioni di Leoluca Orlando sulla richiesta giunta al sindaco da parte dell'azienda sanitaria di comunicare i deceduti per Covid. (Com)