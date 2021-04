Governo: Cdm impugna legge regionale Sicilia, non ne impugna altre cinque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, martedì 13 aprile 2021, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario, il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato sei leggi delle Regioni e ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana n. 2 del 03/02/2021, recante "Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio" in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell'esercizio della potestà di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Talune norme determinano altresì l'invasione della potestà normativa statale nelle materie dell'ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e dei livelli essenziali delle prestazioni socio-economiche che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (segue) (Com)