Governo: Cdm impugna legge regionale Sicilia, non ne impugna altre cinque (2)

- Il Cdm ha poi deciso di non impugnare: la legge della regione Piemonte n.4 del 16/02/2021 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1); la legge della Regione siciliana n.3 del 10/02/2021 (Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi); la legge della Regione siciliana n.4 del 11/02/2021 (Disposizioni per il Consorzio per le Autostrade Siciliane); la legge della regione Basilicata n. 6 del 26/02/2021 (Modifica all'articolo 40 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19) e la legge della regione Marche n.4 del 01/03/2021(Riconoscimento di Fabriano come Città della carta e della filigrana e di Ascoli Piceno e Pioraco come Città della carta). (Com)