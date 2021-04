Napoli: Lanzotti (FI), lascio coordinamento cittadino basta mediazioni con capicorrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce delle continue polemiche strumentali di questi mesi, ho deciso di dimettermi dalla carica di coordinatore metropolitano: al vincolo di mediazione con alcuni capi corrente locali verso cui non nutro alcuna fiducia privilegio il progetto civico-politico su cui sto lavorando con centinaia di volontari". Lo ha affermato in una nota Stanislao Lanzotti, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Napoli, coordinatore di Forza Italia a Napoli che ha aggiunto: "Sono sicuro che mi sarebbe stato imposto, per interessi a me incomprensibili, un progetto diverso che sarebbe stato incompatibile con le enormi aspettative e l'entusiasmo crescente che ho registrato in questi mesi di duro lavoro". "Ringrazio il coordinatore regionale e la dirigenza provinciale per il tentativo di mediazione e per la fiducia concretizzata nella proposta di un prestigioso incarico al suo fianco nel coordinamento campano ma preferisco rimanere da semplice tesserato alla finestra". Lanzotti ha aggiunto: "Lo spostamento strumentale di alcuni sedicenti leader locali verso la sudditanza culturale prima ancora che politica al populismo". Una circostanza che "mi rende incompatibile, in questa fase , con ogni ruolo attivo nel partito". (segue) (Ren)