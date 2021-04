Covid: Federfarma Napoli, vaccino in farmacia? Prematuro esporre cartelli per prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giungono alcune segnalazioni in merito a cartelli con i quali alcune farmacie iniziano a 'pubblicizzare' la possibilità per la cittadinanza di prenotare la somministrazione del vaccino senza conoscere, allo stato attuale, né modalità né tempi per poter effettuare quanto riportato nel loro cartello". Così una nota di Federfarma Napoli rivolta ai farmacisti, firmata dal presidente Riccardo Maria Iorio. "Ricordo - prosegue - che nei prossimi giorni, in accordo con la Regione Campania, verranno dettagliate le modalità di prenotazione, eventuali prelazioni per fasce di età e la tempistica con cui partirà la campagna vaccinale". "Al fine di non inficiare il risultato ottenuto sia dai vertici nazionali che da quelli regionali e da Federfarma Napoli - aggiunge - invito tutti i colleghi che abbiamo esposto annunci simili, a rimuovere con effetto immediato tali cartelli per non indurre la popolazione in errore e di attenersi scrupolosamente alle regole che, mai come in questa occasione, dovranno essere rigidamente ed uniformemente rispettate". (Ren)