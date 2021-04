Ex Ilva: Turco (M5s), immunità fuori contesto, scongiurare decisioni a danno di cittadini e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 14 aprile, il senatore Mario Turco (M5S) discuterà in Senato la mozione presentata da Fratelli d'Italia sulla siderurgia, sull'impianto Ex Ilva di Taranto e sulla richiesta di ripristino dell'immunità penale. "Domani in Senato alle 9.30 avrà inizio la discussione sulla mozione n. 325, presentata da Fratelli d'Italia, sulla siderurgia, sull'impianto Ex Ilva di Taranto e sulla richiesta di ripristino dell'immunità penale a favore dei gestori dell'impianto siderurgico", dichiara il senatore Mario Turco (M5s), componente della commissione Finanze del Senato. "Una misura quest'ultima concessa con i decreti 'salva Ilva', cancellata dal governo Conte II e che oggi Fratelli d'Italia chiede di ripristinare. Interverrò in dichiarazione di voto per il gruppo M5s per scongiurare decisioni fuori contesto in danno di lavoratori e cittadini di Taranto".(Com)