Campania: Ciarambino (M5s), sui vaccini De Luca passi dalla demagogia alla chiarezza (2)

- Ciarambino ha spiegato: "Sono proprio queste le categorie a dover essere immunizzate al più presto, per liberare terapie intensive e reparti, ridurre i decessi e far ripartire l'assistenza a pazienti che soffrono di altre patologie. Ed è solo così che possiamo risollevare, di pari passo, anche l'economia con l'allentamento delle restrizioni". Quindi Valeria Ciarambino ha continuato: "De Luca cominciasse a praticare la trasparenza e a fornire i dati dei vaccinati non in rapporto alle adesioni alla campagna vaccinale, ma in rapporto al totale dei cittadini per categorie e fasce d'età". Infine il capogruppo M5s ha concluso: "Solo così, probabilmente, capiremo se alla Campania, come continua a sostenere chi la governa, sono stati sottratti vaccini o se ne è stato dato distribuito un numero adeguato all'attuale fabbisogno, e il problema sta invece nel non aver rispettato le priorità di somministrazione". (Ren)