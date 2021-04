Sardegna: operativi gli hub vaccinali di Oristano e Dolianova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna da oggi sono operativi due nuovi centri per vaccinazione anti-Covid. Si tratta degli hub di Oristano e Dolianova, le cui attivazioni seguono a stretto giro le aperture del secondo hub di Nuoro e dei poli di Quartu e Ozieri, avviati alla fine della scorsa settimana. "L'apertura dei nuovi hub e dei punti di vaccinazione - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - segue la strada che abbiamo tracciato per incrementare la capacità del nostro sistema sanitario e rendere più capillare la campagna di immunizzazione sul territorio. I dati ci dicono che siamo già in grado di inoculare più dosi di quelle ricevute. Gli operatori sanitari, i tecnici e i volontari sono impegnati al massimo. Abbiamo fissato obiettivi importanti e saremo in grado di rispettare gli impegni qualora alla Sardegna arrivassero le scorte necessarie". Nella settimana tra il 5 e l'11 aprile sono state somministrate in Sardegna 59.660 dosi, a fronte di 40.950 arrivate nell'Isola. Il picco delle vaccinazioni è stato raggiunto giovedì con 11.696 dosi inoculate. A oggi, complessivamente, in Sardegna, è stato somministrato oltre l'80 per cento delle dosi consegnate. (segue) (Rsc)