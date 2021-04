Vaccino: Bonaccini (Emilia-Romagna), se intese confermate per giugno e settembre, dosi sufficienti per tutti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se verranno confermate le intese, all’Italia dovrebbero arrivare "50 milioni di dosi entro fine giugno, 80 milioni entro fine settembre. Sarebbero dosi sufficienti per vaccinare tutti gli italiani, anche con doppia dose". Lo dichiara il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite del programma "In Vivavoce" su Rai Radio1, aggiungendo che "fino ad oggi non è mancata l’organizzazione ma le dosi, come in Emilia-Romagna". Su Johnson&Johnson "attendiamo il pronunciamento autorità scientifiche, mi auguro che si possa andare avanti. I vaccini sono l’unico strumento per battere definitivamente il virus", conclude Bonaccini. (Rin)