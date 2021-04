Campania: Casciello (FI), irresponsabile alimentare polemiche su "concorsone" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Casciello ha dunque aggiunto: "Sono grato al ministro Brunetta per aver trovato il modo di sbloccare la situazione e permettere la conclusione del Concorsone con una sola prova finale, a dispetto delle due che erano previste. Naturalmente l'auspicio è che tale prova finale possa svolgersi, come sicuramente accadrà, nella maniera più serena possibile e basandosi sul lavoro svolto in questi dieci mesi di tirocinio. E' chiaro che nella graduatoria finale si debba tener conto anche dei titoli, perché in un'Italia che deve ripartire dal merito è giusto premiare gli sforzi e gli studi". Infine il parlamentare di Forza Italia ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Dunque, mai come in questo momento alimentare una polemica assolutamente infondata credo sia fuori luogo, nel segno dell'irresponsabilità". (Ren)