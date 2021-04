Sardegna: ok dell'Egas al progetto del sistema fognario e depurativo di Bonorva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egas (Ente di governo dell'ambito della Sardegna) ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dello schema fognario e depurativo di Bonorva, redatto di Abbanoa. La spesa complessiva è di circa 500 mila euro, e i lavori dovrebbero essere affidati entro l'anno. Gli interventi prevedono il collegamento della rete fognaria che attualmente serve l'abitato di Bonorva con il nuovo depuratore. E' prevista, inoltre, la bonifica degli scarichi del canale di acque bianche in cui attualmente vengono riversati abusivamente reflui fognari non trattati. Si tratta quindi di lavori di estrema urgenza, che una volta ultimati metteranno fine alle attuali criticità ambientali. "Grazie a questi interventi l'abitato di Bonorva potrà finalmente contare su un sistema fognario più moderno e funzionale - commenta Fabio Albieri, presidente dell'Egas -. In questo modo rispondiamo a un'esigenza che il territorio manifestava da tempo". (Rsc)