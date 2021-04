Piemonte: Ordini medici e psicologi, non depotenziare legge sul gioco d'azzardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questo periodo ci si può permettere di esporre la popolazione a ulteriori rischi di disagio, sofferenza e malattia. La ricerca scientifica è unanime nell’evidenziare che stimoli quali le slot machine e le videolottery, nei confronti di persone già fortemente provate dall’esperienza dell’ultimo anno, e quindi meno lucide e più reattive, sono fonte di un rischio elevatissimo di sviluppare una condizione di Dipendenza Patologica, con tutte le conseguenze dirette e indirette sulla persona, sulla famiglia e su tutta la comunità". A scriverlo in una nota sono l'Ordine Psicologi del Piemonte e l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino. Il riferimento è all'operazione portata avanti dalla Regione Piemonte per modificare la legge sul gioco d'azzardo, grazie alla quale potrebbe essere nuovamente permessa l'installazione delle slot lontano da luoghi sensibili (come scuole e chiese). "Si tratta di un rischio i cui risultati scientifici e clinici, e i richiami etici e di responsabilità professionale e sociale, suggeriscono di ridurre al minimo attraverso la promozione di percorsi virtuosi e alternativi, finalizzati all’incremento occupazionale, all’interno però di un contesto di tutela dell’ambiente e delle persone - scrivono i due Ordini professionali - In linea con le associazioni e le società scientifiche presenti a livello regionale e nazionale, rinnoviamo l’appello affinché non si realizzi un depotenziamento della legge 9/2016 e, nella speranza che il nostro contributo possa essere utile al dibattito in corso all’interno del Consiglio regionale, siamo sempre disponibili a una collaborazione costruttiva nella direzione sopra suggerita. Il nostro auspicio è pertanto quello di costruire un confronto più approfondito, basato sull’evidenza scientifica e clinica, scevro da pregiudizi, e con l’unico obiettivo di lavorare per la promozione e la tutela della salute pubblica". (Rpi)