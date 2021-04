Piemonte: Regione, sì a progetti di cooperazione internazionale in Africa sub-sahariana e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consolidare e rafforzare gli interventi nell’Africa sub sahariana e nel bacino del Mediterraneo (area balcanica e Nord Africa), intervenire con attività di riabilitazione nelle aree colpite da conflitti, sensibilizzare i giovani rispetto alle dinamiche internazionali e alle politiche di sviluppo sostenibile attraverso bandi ad hoc emessi dalla Regione Piemonte con il coinvolgimento di realtà attive sul territorio. La Sesta commissione, presieduta da Paolo Bongioanni, ha approvato oggi a maggioranza la proposta di delibera della Giunta sulle direttive 2021-23 in tema di cooperazione e solidarietà internazionale. L’assessore alla Cooperazione internazionale Maurizio Marrone, ha illustrato il provvedimento, indicando aree geografiche e tematiche su cui si concentreranno i progetti, e ha sottolineato come nel bilancio previsionale appena approvato siano state implementate le risorse, che consentiranno di dare seguito al bando 2020 rivolto alle amministrazioni locali e di programmarne di nuovi per l’anno in corso. (segue) (Rpi)