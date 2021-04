Forza Italia: Moles incontra Azzurro Donna Basilicata, prosegue impegno sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono gli incontri con gli esponenti di Forza Italia della mia Regione. Ho ricevuto oggi Antonella Sasso, coordinatrice di Azzurro Donna in Basilicata, alla quale ho espresso il mio apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora. Nel corso della riunione abbiamo fatto il punto sui temi strettamente legati al territorio e abbiamo ribadito la necessità di portare avanti il nostro compito, con la massima dedizione, per consolidare la crescita del partito. Il nostro movimento è garanzia di buona politica, determinante per il futuro dei nostri cittadini e della nostra terra". Lo scrive in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all'Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata.(Com)