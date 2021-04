Napoli: Clemente, Giuseppe Salvia resta un esempio di integrità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Napoli ha partecipato stamani alla cerimonia commemorativa per il 40ennale dall'uccisione di Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, attraverso la presenza dell'assessore Alessandra Clemente, delegata dal sindaco de Magistris. Clemente ha affermato: "Oggi la casa circondariale porta il suo nome e ben presto ci sarà anche una via della nostra città. Abbiamo infatti approvato, in Commissione toponomastica, l'intitolazione a Giuseppe Salvia di una strada nei quartieri Vomero-Arenella, dove risiedeva, perché Salvia vive ancora. La scelta che l'ha fatto uccidere, al contempo l'ha reso immortale". Quindi ha aggiunto: "Un uomo che nella sua vita ha scelto di schierarsi dalla parte dello Stato ed ha pagato quella scelta con la vita, ucciso dagli uomini di Cutolo per aver osato sfidare il boss. Quel giorno alcuni scelsero di cedere alla paura, scelsero la tranquillità, ma non Salvia, che perquisì personalmente Cutolo, attirandosi addosso le ire del boss e diventando un esempio per chiunque combatte la violenza e l'arroganza della camorra. Un esempio perché non ha ceduto, con tutta la sua integrità ed umanità, al sistema di potere e al potere che Cutolo rappresentava". (Ren)