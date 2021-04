Covid: L'Aquila, riconvertiti altri 7 posti in sub intensiva nell'ospedale cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 7 posti letto per la terapia sub intensiva, a disposizione per l'emergenza Covid, sono stati inaugurati oggi al reparto di malattie infettive dell'ospedale di L'Aquila. Erano presenti, tra gli altri, il manager Roberto Testa, il direttore di malattie infettive Alessandro Grimaldi e l'assessore comunale Maria Luisa Ianni. Questo secondo lotto si aggiunge al primo, attivato recentemente, che porta a 15 i posti letto che il reparto, in caso di necessità, può utilizzare per accogliere pazienti con necessità di ventilazione non invasiva, cioè al di fuori dei casi in cui debbano essere intubati. Grazie alla riconversione a sub intensiva di 15 dei 24 complessivi, è possibile utilizzare i posti letto in modo 'elastico', a seconda delle necessità del momento, sia per accogliere malati con patologie respiratorie (spesso Covid in questa fase) sia pazienti con patologie diverse che rientrano nelle specifiche competenze del reparto. Con la seconda tranche di lavori, con cui sono stati attivati gli ulteriori 7 posti letto, sono stati introdotti adeguamenti tecnologici che consentono di monitorare i pazienti con più efficacia e senza soluzione di continuità. (segue) (Gru)