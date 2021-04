Sardegna: Pd, comandante Forestale faccia nomi di partecipanti a pranzo di Sardara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal comandante del Corpo forestale regionale, Antonio Casula, presente al pranzo "proibito" di Sardara "ci aspettiamo da lui di conoscere nomi e cognomi degli altri presenti". E' quanto chiedono i consiglieri regionali del Partito democratico che hanno presentato un'interrogazione sul banchetto chiedendo al presidente della Regione di riferire in aula sulla vicenda. 19 le persone multate dalla Guardia di finanza e altrettante quelle defilatesi al momento dell'arrivo dei militari. La lista dei nominativi è top secret e si indaga per scoprire chi si è dato alla fuga. Una cosa è certa: a quel pranzo, proibito per via delle norme anti-Covid, erano presenti alti dirigenti della Regione, politici (ma non assessori) e, appunto, il comandante della Forestale. "Casula - scrivono i democratici - è l'unico a confermare la sua presenza per ragioni del proprio ufficio, motivo per cui ci aspettiamo da lui di conoscere nomi e cognomi dei presenti. La notizia della sua presenza ci lascia perplessi. Mentre il Corpo è impegnato, con spirito di servizio e sacrificio nei controlli per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid, il comandante si trovava ad un meeting". E ancora: "Se la Sardegna è in zona rossa è anche a causa di questi atteggiamenti irresponsabili, e dato che la politica e i rappresentanti delle diverse istituzioni devono essere d'esempio, chiediamo che Solinas riferisca in aula facendo chiarezza per quanto di sua conoscenza". (Rsc)