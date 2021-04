Turismo: Baldini (FI), isole Covid free aiuterebbero settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di introdurre isole Covid free è interessante e intelligente. Sarebbe un'iniziativa chirurgica e mirata che si propone di partire dal piccolo per poi esportare questo modello anche più in grande man mano che l'andamento epidemiologico lo consentirà". Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini. "Basta vedere la gestione della pandemia da parte di Israele, dove le piccole dimensioni del paese hanno reso possibile rispondere all'emergenza sanitaria in modo molto più efficace che altrove. Negli Stati Uniti - continua - già a metà del 2020 si è realizzata una zona Covid free, la cosiddetta 'bolla' che ha consentito di terminare in sicurezza e senza che si registrasse alcun contagio il campionato Nba, uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti al mondo. Soprattutto in vista dell'ormai prossima stagione estiva, sarebbe quindi utile procedere in questa direzione che determinerebbe anche enormi vantaggi per il settore turistico ormai da oltre un anno". (Com)