Covid: Nonno (Fd’I), cittadini Arzano (Na) costretti a vaccinarsi in altri Comuni

- “La chiusura del centro vaccinale di Arzano sta comportando grossi disagi per i cittadini di questo comune, costretti a spostarsi in altri territori per effettuare la vaccinazione, tra mille disagi e difficoltà”. È quanto dichiarano in una nota congiunta Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia, l'esponente della locale sezione di Fd’I Giuseppe D'Angelo e Luisa Auletta, presidente della associazione "Sportello del Cittadino". “Ieri - proseguono - ad esempio, molte persone che si erano recate nel comune di Sant'Antimo, dopo ore di fila, sono state costrette a ritornare a casa in attesa di essere riconvocate. Una situazione inaccettabile, ancor più se si pensa che la maggior parte dei cittadini in fila sono persone anziane". “Formalizzerò una interrogazione in aula in merito, al fine di recepire le motivazioni del perché su di un territorio così vasto e densamente abitato come quello del Comune di Arzano non si provveda velocemente a riaprire un centro vaccinale territoriale", conclude il consigliere Nonno nella nota. (Ren)