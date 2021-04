Sardegna: due milioni da Regione per sostegno lingue minoranze linguistiche storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre due milioni di euro sono stati destinati dalla Regione per il sostegno, tutela, valorizzazione e diffusione delle lingue delle minoranze linguistiche storiche. Lo ha reso noto l'assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Andrea Biancareddu, in relazione ai fondi per il 2021, che sottolinea come la presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari eegionali e le Autonomie ha destinato alla Sardegna un finanziamento di 998 mila euro. La Giunta ha deciso di integrare questo finanziamento utilizzando le risorse per il 2021, per il sostegno alle varietà alloglotte del gallurese, del sassarese e del tabarchino. Per il 2021-2022 sono dunque disponibili in totale 2 milioni e 164 mila euro per la tutela delle minoranze linguistiche. Verranno finanziate tre linee di interventi. La prima prevede progetti per l'attivazione di Sportelli linguistici, per la formazione linguistica e per progetti culturali presentati da aggregazioni di almeno 5000 abitanti per il sardo, il catalano di Alghero e le varietà alloglotte. Nella programmazione dei fondi si intende privilegiare l'attività degli Sportelli linguistici operanti con il sistema del "Front office", ovvero che curino il rapporto diretto col pubblico, riducendo l'attività di traduzione degli atti amministrativi/politici dell'Ente ed implementando la collaborazione con l'Urp degli Enti, con l'Ufficio protocollo, Servizio cultura e socio/assistenziale per le informazioni dirette al pubblico, curando altresì la comunicazione via web e tramite social media. Altresì si intendono valorizzare quelle attività di animazione culturale che sono in grado di arrivare direttamente alla popolazione e favorire il cambio intergenerazionale. (segue) (Rsc)