Cultura: Anci, bene attivazione fondo Ics per valorizzazione patrimonio (2)

- Tale strumento consentirà di aprire un grande cantiere nazionale, a cui i Comuni, che hanno in carico la grande maggioranza dei beni e delle istituzioni culturali, saranno certamente molto interessati a partecipare. Per questo l’Anci auspica che la dotazione finanziaria finora prevista, utile a determinare un primo lotto di interventi significativi, possa essere al più presto ampliata, in accordo fra governo e Parlamento. "La collaborazione tra Anci e Istituto per il credito sportivo è consolidata e proficua, se solo pensiamo ai quasi 2.500 cantieri di sport avviati in questi ultimi anni", ricorda Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci. "Fondata su una profonda condivisione d'intenti e su una visione ampia rispetto al ruolo che i Comuni possono svolgere per lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese, non posso che ringraziare il presidente Abodi per aver da subito sposato la proposta di applicare l'idea anche al settore cultura. Sono certo che raggiungeremo importanti risultati in questa iniziativa, grazie anche al supporto del ministro Franceschini", conclude il vicepresidente vicario. (Com)