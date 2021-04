Vaccino: Figliuolo, aperto bando reclutamento a medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini sul territorio nazionale, la struttura commissariale ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legge nr. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto "Sostegni"), includendo i medici specializzandi nel bando già esistente del 16 dicembre 2020. Il personale reclutato - riferisce una nota - verrà impiegato in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica per la somministrazione dei vaccini presso i centri vaccinali in accordo con le esigenze rappresentate dalle Regioni. I candidati potranno segnalarsi accedendo alla piattaforma nazionale raggiungibile al seguente link https://personalevaccini.covid19.difesa.it. L'avviso pubblico è inoltre consultabile sui siti della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e sulla stessa homepage della struttura commissariale.(Com)