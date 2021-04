Campania: Pellegrino (Iv), necessario reperire vaccini per non chiudere hub vaccinali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pellegrino ha proseguito: "Bene ha fatto il premier Draghi a richiamare le aziende produttrici dei vaccini al rispetto degli impegni presi. Condivido le sue parole di condanna rivolte ai furbetti del vaccino durante l'ultima conferenza stampa. Il nostro Paese deve guarire dal Covid e da quel male endemico e oscuro che mira a risparmiare e favorire gli 'amici degli amici', le corporazioni, le clientele. Anche in piena pandemia il sistema clientelare ha funzionato, sui tamponi prima e sui vaccini dopo. Il problema è la continua impunità per questi soggetti". Quindi il consigliere regionale campano ha aggiunto: "I responsabili e soprattutto coloro che hanno favorito e consentito questo becero e vergognoso fenomeno di protezioni, in uno Stato di diritto, vanno puniti penalmente e interdetti dai pubblici uffici, così come prevedono le norme". Infine Tommaso Pellegrino ha concluso: "Confido nel cambio di passo che Draghi ha invocato". (Ren)