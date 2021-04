Covid: De Luca, scontata comunicazione Figliuolo, fare chiarezza su distribuzione vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha proseguito: "Anche sulle isole ogni centro vaccinale procede per fasce di età, ma una volta completati gli ultra 80, gli ultra 70 e 60, il centro vaccinale territoriale può procedere verso tutte le categorie contribuendo alla diffusione capillare delle vaccinazioni. Ci sono categorie non coperte dai criteri delle fasce di età: trasporti pubblici (dopo aver dato priorità all’apertura delle scuole!); personale delle Poste e degli enti locali che lavorano agli sportelli di uffici pubblici; personale e commesse di aziende commerciali aperte al pubblico; dipendenti del comparto turistico per cui i tempi sono decisivi: a tutte queste realtà quando si pensa di dare risposta?". Il governatore ha concluso: "Ci sembra di aver chiarito con puntualità l’organizzazione del lavoro che è in corso”. (Ren)