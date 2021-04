Sardegna: 58enne tecnico a base navale La Maddalena morto dopo vaccino, il caso in procura a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trombosi diffuse. E' la diagnosi con la quale è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari Pierpaolo Impagliazzo, 58 anni, di La Maddalena, sposato e padre di due figlie, che lavorava come civile alla centrale elettrica della base della Marina militare di La Maddalena, deceduto sabato sera all'ospedale cagliaritano un giorno e mezzo dopo il ricovero. Impagliazzo aveva ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca lo scorso 25 marzo. Due giorni dopo aveva cominciato a star male: dolori addominali e vomito. Da qui il ricovero all'ospedale "Paolo Merlo" di La Maddalena dove le sue condizioni sono peggiorate tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Olbia dove la situazione non è migliorata, tutt'altro, e si reso necessario il trasferimento, sempre in elicottero al Brotzu di Cagliari, dove il 58enne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Inutilmente però. Il fatto che la trombosi diffusa si sia verificata pochi giorni dopo la vaccinazione con AstraZeneca, ha convinto i medici del nosocomio cagliaritano a scrivere alla procura della Repubblica di Cagliari che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il sostituto procuratore Marco Cocco, che dirige le indagini, dovrà accertare se esiste una correlazione con la somministrazione del vaccino. Il magistrato ha incaricato il medico legale Roberto Demontis di eseguire l'autopsia sul corpo di Impagliazzo, autopsia che sarà eseguita domani al Policlinico Casula di Monserrato. Nessuno si sbilancia sulla correlazione fra somministrazione del vaccino e la morte dell'uomo, nemmeno i legali della famiglia, Alessio Bittu e Roberto Sirena. (Rsc)