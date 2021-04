Salerno: Pierro (Lega), Renato Santese nuovo coordinatore di Battipaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle dimissioni del coordinatore di Battipaglia (Sa) Daniele Butrico, il segretario provinciale Attilio Pierro, d'intesa con il coordinatore regionale campano on. Valentino Grant, ha fatto spaere che "il nuovo responsabile cittadino sarà il dott. Renato Santese, imprenditore del territorio e da anni estimatore della Lega e di Matteo Salvini". "L'avvicendamento tra i due esponenti - spiega il coordinatore provinciale di Salerno Attilio Pierro - si inserisce nelle strategie definite dal partito in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune di Battipaglia dove la Lega punta ad un ruolo da protagonista per portare avanti le istanze dei cittadini e delle imprese del territorio". Così una nota della segreteria provinciale di Salerno a firma del coordinatore Attilio Pierro. (Ren)