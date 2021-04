Sardegna: due milioni da Regione per sostegno lingue minoranze linguistiche storiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assessore propone che a valere sulle risorse relative alle varietà alloglotte parte dei fondi sia destinata a promuovere la standardizzazione del sassarese, del tabarchino e del gallurese con le sue varietà castellanese e isulanu dell'Arcipelago di La Maddalena. Le risorse verranno assegnate mediante Avviso pubblico, secondo dei massimali di spesa che tengano conto dell'incidenza demografica dei proponenti. La seconda linea di intervento riguarda i Laboratori culturali di cui al Catalogo dei laboratori culturali 2020-2021. In relazione al Catalogo, attualmente in fase di aggiornamento annuale, l'assessore propone che l'accesso allo stesso sia permesso a tutti gli Enti che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla soglia dimensionale degli stessi. La terza linea di intervento sarà gestita direttamente dalla direzione generale dei Beni culturali, che farà un Avviso pubblico per l'erogazione di corsi per operatori di sportello linguistico e operatori culturali in lingua sarda. Vi è infatti la necessità di formare nuovi operatori di lingua sarda. Una richiesta questa evidenziata sia dagli Enti locali beneficiari dei fondi che alle imprese o associazioni che erogano il servizio di sportello nel territorio, le quali hanno lamentato una forte carenza di tali figure specializzate. (Rsc)