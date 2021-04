Campania: Saiello (M5), contrastare penetrazione delle mafie nei comparti in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rabbia sociale, sfociata nelle manifestazioni di piazza degli ultimi giorni, impone che la protezione della salute sia accompagnata dal rafforzamento delle azioni per la salvaguardia della produzione e dell'occupazione, a partire da chi più di tutti sta subendo gli effetti della pandemia: ristoratori, commercianti, ambulanti, partite Iva e piccole filiere produttive". È quanto scrive il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Saiello, in una lettera a firma degli altri componenti del gruppo regionale e di deputati e senatori M5s della Campania, indirizzata al presidente del Consiglio Draghi, al ministro per lo Sviluppo Economico Giorgetti e al governatore della Campania De Luca. "Il nostro obiettivo – si legge nella lettera - è quello di arginare il pericolo reale legato all'emersione di nuove povertà accanto a quelle storiche, tentando in ogni modo di alzare un muro sufficiente a contrastare la penetrazione delle mafie e dei loro capitali in un tessuto sociale fortemente provato dall'attuale crisi sanitaria ed economica". (segue) (Ren)