Sardegna: pranzo "proibito" di Sardara, polemica in Consiglio regionale, opposizioni occupano Aula

- "Il presidente della Regione venga in Aula a riferire sull'accaduto". E' la richiesta delle opposizioni in Consiglio regionale a proposito del pranzo proibito di Sardara, oggetto della discussione nell'assemblea sarda che questa mattina avrebbe dovuto discutere della legge sugli staff della Giunta. I consiglieri di minoranza hanno occupato l'aula al termine di una seduta infuocata nel quale sono spuntati nuovi nomi di politici e funzionari che avrebbero preso parte al banchetto interrotto dall'arrivo della Guardia di finanza. Fra i politici citati, l'ex assessore agli Enti locali, Cristiano Erriu (Pd), il cui nome è stato fatto dal capogruppo Psd'Az, Franco Mula. Massimo Zedda (Progressisti) ha chiesto senza troppi giri di parole le dimissioni di Antonio Casula, comandante della Forestale presente a Sardara: "Solinas deve chiedergli un elenco di chi ha partecipato e poi rimuoverlo dall'incarico", ha detto Zedda. Dubbi sulla partecipazione di persone di fiducia di alcuni assessorati e di stretti collaboratori del presidente della Regione sono stati espressi da Eugenio Lai (Leu), mentre il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais (Lega), ha escluso la presenza di consiglieri al tanto discusso convivio di Sardara, sollecitando al contempo le scuse per l'assessore regionale, Gabriella Murgia, "sottoposta ad una gogna inaccettabile". (Rsc)