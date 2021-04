© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i vaccini "dobbiamo utilizzare la modalità più egualitaria possibile a livello nazionale". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia-Giulia e neo presidente della Conferenza delle Regioni intervenendo "Un giorno da pecora" su Rai Radio1. "In Friuli Venezia-Giulia andremo avanti per fasce d'età", ha aggiunto Fedriga. (Rin)