Criminalità: parlamentari chiedono commissione di accesso a Castellammare di Stabia (Na) (2)

- "Mantenere alta l'attenzione anche sul comune di Torre del greco è una priorità, e a Torre Annunziata è ripresa la stagione delle bombe carta e delle intimidazioni – dichiara Luigi Gallo. Una commissione di accesso e un protocollo di legalità per gli uffici tecnici da fornire alle amministrazioni, oltre che il raggiungimento dei percorsi di trasparenza con l'Anac sono essenziali. Rischiamo di perdere tutti i progetti in cantiere per i territori, serve uno scatto dello Stato". "Per avere maggiore forza sui territori, per non perdere la partita come Stato, la commissione di accesso ci consentirebbe di approfondire circa l'esistenza di eventuali rapporti tra criminalità e macchina comunale – ha detto Marco Sarracino". (Ren)