Vaccino: De Luca, con Sputnik Campania darà aiuto a tutto il Mezzogiorno

- "E' uno scandalo la mancata attivazione dell'Aifa nei confronti di altri vaccini disponibili sul mercato". Così il presidente della Regione Campania in merito alla vicenda Sputnik. "L'Italia è vincolata, per aver firmato un accordo europeo, a non andare oltre la contrattazione europea per 4 vaccini: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson - spiega De Luca - Poi ci sono altri vaccini rispetto ai quali non c'è vincolo e per i quali la Regione Campania non deve chiedere conto al governo. Per questo abbiamo firmato un contratto con la produttrice di Sputnik che prevede, dopo l'approvazione di Aifa, l'arrivo di 500mila dosi di vaccino in 2 settimane, e nell'arco di due mesi altri 3 milioni di vaccini, con possibilità di opzione di altri 3 milioni di vaccini. Potremmo dare una mano a tutto il Mezzogiorno italiano".(Ren)