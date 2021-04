Cultura: Anci, bene attivazione fondo Ics per valorizzazione patrimonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) esprime soddisfazione in una nota per l’avvio operativo da parte dell’Istituto del credito sportivo (Ics) del fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, che segna il suo debutto anche sui temi della cultura, settore dove la domanda di credito agevolato è notevole, sia per quanto riguarda la parte pubblica che per quella privata. Un ringraziamento particolare va al presidente dell'Ics, Andrea Abodi, al ministro Franceschini e a tutti coloro che si sono impegnati perché questa importante innovazione potesse realizzarsi. L'Anci, che vanta con l'Ics un consolidato rapporto di collaborazione, è pronta a fare la sua parte per informare e coinvolgere i Comuni in questa nuova importante iniziativa. Nello specifico l’Associazione sottolinea il grande interesse dei municipi per la linea di finanziamento, prevista dal Fondo, che concede mutui a tasso zero per interventi riguardanti il patrimonio e le istituzioni culturali degli enti locali (musei, biblioteche, archivi, edifici monumentali ecc.), anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato; una linea che sarà disciplinata da un apposito bando in uscita a breve, sulla falsariga del bando sull'impiantistica sportiva, che ha trova grande apprezzamento e partecipazione da parte dei Comuni. (segue) (Com)