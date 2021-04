Recovery: Boccia, raccogliere sfida sindaci Pd su scuole sicure, risorse a Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono alcuni progetti che impattano direttamente su tutti i territori. Condivido in pieno la proposta del coordinamento dei sindaci del Pd, con Matteo Ricci, Antonio Decaro, Dario Nardella e tutti gli altri, che hanno posto il tema dell'utilizzo delle risorse del Pnrr per la messa in sicurezza degli oltre 40 mila plessi scolastici. Il progetto 'scuole sicure' che il Partito democratico vuole portare avanti deve essere recepito dal governo Draghi. Governo e amministrazioni centrali devono fidarsi dei Comuni. Gran parte delle scuole italiane vanno modernizzate, messe in sicurezza e digitalizzate. I ritardi maggiori sono da Roma in giù e nelle aree interne e i Comuni sapranno essere rapidi ed efficienti. Raccogliamo la sfida dei sindaci dando loro direttamente una parte degli anticipi che arriveranno sul Pnrr per poterli spendere in tempi certi. Scuola pubblica e sanità pubblica sono i due pilastri su cui dovrà fermarsi e forgiarsi la società post Covid-19". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo ad un webinar sul Pnrr organizzato dal Pd Puglia insieme a Gianfranco Viesti.(Rin)