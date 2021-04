Abruzzo: Liris incontra sottosegretario Vezzali, condivisa esigenza ristori urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sostenuto al sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali la necessità di aiuti concreti e immediati per l'intero comparto sportivo". Lo dice l'assessore regionale allo Sport, Guido Liris, dopo l'incontro che si è svolto nella giornata di ieri a Roma. "Incontrare un mito dello sport italiano è stato per me motivo di grande orgoglio e onore - spiega Liris -. Oggi Valentina Vezzali è la più alta espressione istituzionale del settore dello sport nazionale. E' per questa ragione che con lei ho affrontato prioritariamente i temi legati all'emergenza causata dal coronavirus. In particolare abbiamo condiviso gli aspetti e anche le tempistiche affinché venga trovata urgentemente una soluzione per supportare l'intero settore, tra i più colpiti dalla pandemia. L'esigenza di ristori è massima e non più procrastinabile: ho trovato nel sottosegretario apertura e condivisione. Sono certo che manterrà l'impegno presto affinché si possa giungere a una celere ripartenza. Il nostro canale istituzionale rimarrà comunque sempre aperto anche per pianificare le iniziative future che consentiranno di dare corpo alla strategia regionale già adottata in tema di sport attraverso il sostegno ad associazioni e società e il potenziamento dell'impiantistica". (Gru)