Napoli: Caldoro, attenzione a quel finto civismo che copre zone opache ed interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che oggi il centrodestra abbia più nomi è una risorsa, non c'è solo bisogno del candidato sindaco ma c'è anche bisogno di una squadra". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra, risponde ad una domanda durante il Tg di Tele Vomero. "Avverto – aggiunge poi - una preoccupazione che può coinvolgere tutte le forze politiche e le coalizioni. Stiamo attenti al proliferare di liste. Dietro al finto civismo si nascondono, spesso, solo interessi e voto di scambio. Il civismo è una cosa seria e se c'è una espressione di movimenti ed associazioni, di impegno vero e concreto, se diventa una zona opaca, oscura, per nulla trasparente non aiuta ne i candidati ne i partiti". "Attenti tutti, lo dico ai partiti ed ai candidati, bisogna aver un occhio vigile verso quello che sta avvenendo", conclude. (Ren)