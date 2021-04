Vaccino: Ciarambino, nessuna priorità ai fragili? Campania non è Sparta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore non può stravolgere a suo piacimento criteri definiti a livello nazionale che mirano a salvaguardare la salute di tutti. È mio preciso dovere istituzionale intervenire a difesa di chi nella mia Regione rischia la propria vita. Per questo nelle prossime ore – annuncia Ciarambino - scriverò al presidente della Repubblica Mattarella e al premier Draghi, affinché si intervenga per contrastare le misure che si stanno adottando in Campania, assolutamente inadeguate per uscire dalla pandemia. Sono disponibile a discutere col governo regionale di tutte le misure da mettere in campo per salvaguardare l'economia della Campania, ma sono fermamente convinta che non può esserci salvezza né per il turismo né per alcun altro settore in crisi, se prima non vengono messe in salvo le vite umane". (Ren)