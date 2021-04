Vaccino: Lega Campania, De Luca e Pd chiariscano affermazioni su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca e il Pd chiariscano affermazioni sulle priorità vaccinali e sulla linea tracciata dal governo. Il presidente della Regione Campania è già in campagna elettorale? Incomprensibile il cambio di rotta". Così in una nota i consiglieri regionali campani della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. "Da un lato fa appello alla responsabilità di tutti - proseguono - e dall'altro critica ferocemente le politiche del governo dove la sua stessa formazione politica è parte in causa. Parole irresponsabili che gettano benzina sul fuoco. La delicata tenuta sociale del paese e della Campania si basa su prudenza, serietà e riaperture. Vaccinare gli anziani e i fragili consente di rimettere in moto anche la vita di persone di altre fasce d'età. Oggi le famiglie sono divise soprattutto dalla paura dei contagi tra generazioni. Non è il momento di mettere gli uni contro gli altri. No a propaganda sulle sofferenze delle famiglie e delle imprese della regione".(Ren)