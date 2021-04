Vaccino: Abruzzo, per prenotazioni da mercoledì attiva solo piattaforma delle Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire l'uniformità delle procedure di prenotazione sulla piattaforma unica di Poste, già attiva da venerdì scorso, saranno chiuse mercoledì 14 aprile tutte le altre piattaforme regionali per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid-19 ancora in funzione sul portale Abruzzo Sanità. Da giovedì, dunque, sarà possibile aderire alla vaccinazione solo attraverso la piattaforma Poste e gli altri canali legati al nuovo sistema, come sportelli Postamat e portalettere. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. (Gru)