Campania: Grimaldi (M5s), vicino a proteste ambulanti, subito sostegni

- “Esprimo tutta la mia vicinanza e piena solidarietà nei confronti di tutti i venditori ambulanti e mercatali della provincia di Caserta e della Regione Campania che nelle ultime settimane continuano a dare vita ad una serie incessante di proteste e manifestazioni, addirittura impedendo il transito sul tratto autostradale della A1 Roma- Napoli, all’altezza della uscita di Caserta Sud. Sono circa 200 mercatali e tra questi anche operatori di fiere e sagre, che hanno bloccato per protesta la circolazione con i loro furgoni e le loro auto”. Lo ha dichiarato il parlamentare M5s Nicola Grimaldi: “Mi associo a quanto già dichiarato dal presidente dell'Ana-Ugl di Caserta, Giuseppe Magliocca, e dal vicepresidente Giovanni Lombardi, perché la situazione dei venditori ambulanti e delle aree mercatali è diventata insostenibile per effetto delle pesanti e prolungate restrizioni dovute alla pandemia e alle chiusure delle attività commerciali imposte dall’assegnazione della Regione Campania in zona rossa, ovvero fascia ad elevato rischio di contagi. Ho ritenuto, altresì, opportuno incontrare anche il Presidente dell’Area Vesuviana, Salvatore Ranieri ed il delegato per il territorio di San Giuseppe Vesuviano, Antonio Casillo, per constatare da vicino il medesimo stato di preoccupazione ed disagio vissuto nel cuore del territorio napoletano”. (segue) (Ren)