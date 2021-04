Campania: Manzo (M5s), non si deve abbassare la guardia su legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È opportuno che in questo momento la politica, da sinistra a destra, stia tutta dalla stessa parte, soprattutto quando si parla di tutela della legalità. Alla luce delle ultime inchieste condotte dalla magistratura su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata, credo sia fondamentale sciogliere ogni dubbio e capire se l'intreccio malavitoso sia stato tale da alterare e condizionare la vita amministrativa dei rispettivi comuni coinvolti. In tal senso, i sindaci dovrebbero essere i primi a favorire operazioni di questo tipo, senza sentirsi accusati personalmente, soprattutto se in buona fede". Lo ha dichiarato il deputato del M5s, Teresa Manzo, a seguito dell'incontro con il prefetto di Napoli: "Dobbiamo proteggere il nostro territorio dal rischio di penetrazione della malavita organizzata e dalla corruzione, per tutelare i nostri cittadini e la nostra terra. La legalità è il nostro faro, ispirati anche dalle parole del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a non abbassare la guardia. Sicurezza, certezza e trasparenza della cosa pubblica. Alla repressione dei fenomeni criminali, si deve aggiungere, però, l'incentivazione di una cultura della legalità, tra i giovani, nelle scuole, con azioni rivolte alla sensibilizzazione del tema". Manzo ha concluso: "L'emergenza sanitaria non deve far dimenticare gli enormi passi in avanti compiuti e le attività svolte in questi anni da cittadini, attivisti e associazioni di volontariato che hanno detto No alle mafie. Non possiamo arretrare sul nostro futuro".(Ren)