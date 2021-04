Vaccino: Toti, no a corsie preferenziali neanche per zone turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia intera deve ripartire, non ci possono essere corsie preferenziali nei diversi territori, neanche per quelli a maggior vocazione turistica". Lo puntualizza su Twitter il presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. "La priorità assoluta è vaccinare in base a età e ultravulnerabilità dei cittadini. Non possono esserci differenze: un cittadino di un piccolo o grande comune turistico di 70 anni verrà vaccinato quando saranno vaccinati i suoi coetanei in tutta Italia", conclude. (Rin)